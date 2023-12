Nowa inwestycja w centrum Bydgoszczy. Mieszkańcy z ul. Niemcewicza boją się, że budynek zasłoni im dostęp do światła

To wyraz desperacji i sprzeciwu ze strony mieszkańców obu kamienic. Między nimi, na narożnej działce u zbiegu Niemcewicza i Zamoyskiego rozpoczęła się właśnie budowa nowego budynku. Będzie do dom wielorodzinny. Budowlańcy położyli już ławy fundamentowe, prace idą dalej, widać montowane zbrojenia.

"Dla naszej córki to jedyne okna na świat", to z kolei napis wywieszony na balkonie parterowego mieszkania po południowej stronie budynku. Do protestu przyłączyli się też mieszkańcy usytuowanej po sąsiedzku kamienicy przy ulicy Zamoyskiego 21. Tam znalazło się hasło: "Miał być mały domek . A parkingi?".

"Chcemy słońca", "Patodeweloperka to rak naszych czasów", "Tu powstaje blok 18,6 m wysoki i odbierze nam światło - nie chcemy żyć w grobowcu". Takie hasła wypisane czerwonym sprayem na białych materiałach wywiesili mieszkańcy domu przy ulicy Niemcewicza 5 w Bydgoszczy.

- Zostaliśmy zaskoczeni tym, że w tym miejscu powstanie budynek wyższy od naszego o jedną kondygnację - mówi jedna z mieszkanek z Niemcewicza. - To dla nas koszmar. On zasłoni nam kompletnie dostęp do światła słonecznego.

Niejako na potwierdzenie tych słów, obrazujących odczucia lokatorów, można przytoczyć jeszcze jedno hasło: "Nie chcemy żyć w grobowcu". - Jak do tego doszło? Teraz się zastanawiamy. Mamy poczucie, że pewne rzeczy ustalano poza nami, również poza wiedzą zarządu nasze wspólnoty mieszkaniowej - mówi mieszkanka z Niemcewicza. - Już po fakcie, już kiedy ruszyły prace budowlane, okazało się, że nie cała korespondencja, na przykład z Urzędu Miasta trafiała do nas, tylko do administracji budynku.