Nowa atrakcja turystyczna w Kujawsko-Pomorskiem. Rejsy z Bydgoszczy do Lubostronia Kanałem Noteckim

Trasa pokonana w sześć godzin

Holownik zbudowano w roku 1897 w bydgoskiej stoczni Bromberger Gesellschaft, należącej później do Lloyda Bydgoskiego i nadano mu nazwę "Irmtraut". Początkowo napędzała go maszyna parowa. Po II wojnie światowej został odbudowany i zaczął pływać pod nazwą "Czerwińsk". Po kolejnym remoncie w latach 50. XX, gdy wyposażono go w silnik Diesla, stał się "Certą". Jednostka zagrała w roku 1968 w jednym z odcinków popularnego serialu telewizyjnego "Czterej pancerni i pies". Do roku 1995 pływał w barwach Żeglugi Bydgoskiej.

Statek jest administrowany - tak jak barka Lemara - przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.