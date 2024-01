Nocny pożar domu w Murowańcu pod Bydgoszczą. Jedna ofiara śmiertelna, trzy osoby w szpitalu

Drugi z chłopców nie miał widocznych obrażeń. U mężczyzny stwierdzono z kolei poparzenia. Cała trójka trafiła do bydgoskich szpitali. Strażakom szybko udało się odnaleźć kobietę na piętrze i ją ewakuować na zewnątrz, ale niestety na pomoc było już za późno. Trwa ustalanie przyczyny pożaru . Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia, z uwagi na ofiarę śmiertelną, zajmie się policja pod nadzorem prokuratury.

Pozostałe osoby z budynku – 41-letni mężczyzna oraz 16-letni i 11-letni chłopiec – znajdowały się na zewnątrz . Jeden z nastolatków był na daszku nad tarasem, z którego strażacy ewakuowali go przy pomocy drabiny. Był przytomny i w pełni kontaktowy.

– W pierwszej kolejności skupiliśmy się na jak najszybszym wejściu ratowników do wnętrza budynku. Mieliśmy potwierdzoną informację, że na pierwszym piętrze ma znajdować się kobieta – przekazuje „Expressowi Bydgoskiemu” st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

– W dalszych działaniach skupiliśmy się na jak najszybszym ugaszeniu pożaru, aby nie dopuścić do jego przejścia na budynek bliźniaczy, co się udało. Straty w tym budynku są niewielkie. Następnie przystąpiliśmy do działań rozbiórkowych i szukania ukrytych zarzewi ognia – tłumaczy oficer prasowy.

Po godzinie sytuację uznano za opanowaną, ale strażacy na miejscu działali do rana. Akcja zakończyła się po ponad trzech godzinach. Na miejscu pojawiło się sześć zastępów ratowniczo-gaśniczych oraz dwa wozy operacyjne. W akcji wzięło udział blisko 30 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 3 i 4, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz OSP Biale Błota oraz Łochowo.

– Na miejscu trwają oględziny z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa pod nadzorem prokuratura i przy udziale przedstawiciela nadzoru budowlanego. Będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie – przekazała nam w czwartek przed godziną 11 kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.