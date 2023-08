Nie złożyłeś wniosku o 300 plus przed 1 września? Nie przekrocz tego terminu!

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną dla ucznia w wieku do 20 lat, a jeśli ma on orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić podręczniki, przybory szkolne czy inne niezbędne akcesoria. Co ważne program „Dobry Start" nie obejmuje dzieci uczących się w tzw. zerówkach oraz studentów. To oznacza, że rodzice nie otrzymają na nich wsparcia - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.