Nie ma chętnych na zakup działek przy Hali Targowej w Bydgoszczy. Przetarg zostanie powtórzony

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dwie działki przy ul. Magdzińskiego są przeznaczone na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Znajdują się one w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony archeologicznej. Jedna z nich zabudowana jest opróżnionym 2-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 130 mkw i parterowym budynkiem gospodarczym (10mkw). Obiekty wzniesione w 1888 roku przeznaczone są do rozbiórki.

Cena wywoławcza na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ścisłym centrum Bydgoszczy wynosiła 3,3 mln zł. Aby wziąć udział w przetargu, do 21 listopada trzeba było wpłacić wadium w wysokości 10% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę. Przetarg ustny nieograniczony miał odbyć się w budynku UMB tydzień później.

Nabywca terenu będzie zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji (uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę) w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a następnie 3 lata na zakończenie inwestycji, od momentu uzyskania pozwolenia. Za każdy miesiąc zwłoki przewidziano 40 tys. zł kary, co może być jednym z powodów odstraszających inwestorów .

Więcej do kupienia

Jak poinformował bydgoski oddział „Gazety Wyborczej”, nie jest to jedyna działka w okolicy, którą miasto planuje sprzedać. Nowego właściciela może zyskać również teren po sąsiedzku na ul. Przy Zamczysku, gdzie do 2020 roku działało przedszkole AlF. Tu również w planie przewidziana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W tym wypadku droga do sprzedaży jest jednak dalsza.