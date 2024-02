Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Znamy plan obchodów w regionie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 roku. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data nawiązuje do wydarzeń z 1 marca 1951 roku. W więzieniu na warszawskim Mokotowie komuniści rozstrzelali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, między innymi Łukasza Cieplińskiego. Ciała zostały zakopane w nieznanym miejscu.

Wystawy i konkursy

Na Rynku w Chojnicach można już oglądać (do 5 marca) wystawę "Zapomniane Ogniwo. Konspiracyjne Organizacje Młodzieżowe na ziemiach Polskich w latach 1944/1945–1956”. Z kolei do 15 marca, w pobliżu biblioteki na rynku w Chełmży czynna jest wystawa zatytułowana "Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963”. Kolejna wystawa zostanie otwarta w Zespole Szkół w Czernikowie - będzie do obejrzenia w dniach 1-14 marca, a zatytułowana jest "Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu - Stowarzyszenie Związek Jaszczurczy Czernikowo".