Najlepsze bydgoskie technika i licea w rankingu Perspektywy 2024. Tu warto się uczyć!

- Jeśli chodzi o ranking główny to pewien niedosyt jest, ale co ważne, wciąż utrzymujemy się w czołówce "Złotych Szkół" w Polsce i to cieszy. To efekt ogromnej pracy nauczycieli i uczniów, dlatego 16. pozycję w kraju należy uznać za bardzo dobry wynik - mówi Marcin Chabowski, pełniący obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, którego zastaliśmy w drodze na galę do Warszawy.