Na Bartodziejach w Bydgoszczy można zagrać w bule. Trwają prace przy modernizacji boiska do koszykówki

Z bulodromu można już korzystać, a do końca wakacji ma być gotowe zmodernizowane boisko do koszykówki.

Przy Ranczu Bartek na Bartodziejach w Bydgoszczy pojawiło się nowe miejsce do aktywności ruchowej. W sąsiedztwie placu zabaw od miesiąca można skorzystać z bulodromu – boiska do gry w bule.

Gdy Rada Osiedla Bartodzieje zwróciła uwagę, że w okolicy ul. Curie Skłodowskiej i Sobieszewskiej zaczyna się jakaś niewielka budowa, mieszkańcy typowali, co to może być: tężnia, a może miejsce do skoku w dal. Zagadka szybko została rozwiązana: prostokątny plac to bulodrom. Od razu zainteresowanie grą wyraziło kilku mieszkańców osiedla, którzy mają zestaw niezbędny do gry w bule. – Pomysł powstał pod wpływem zapotrzebowania mieszkańców na tego typu teren. Okazało się, że nasi mieszkańcy są zapalonymi miłośnikami francuskiej gry pétanque, więc postanowiliśmy utworzyć taką przestrzeń przy Ranczu Bartek. Na miejscu umieściliśmy również regulamin bulodromu oraz tablicę z zasadami gry – informuje „Express Bydgoski” Edyta Semrau, kierownik administracji osiedli w SM Zjednoczeni.

Choć boisko wzbudziło zainteresowanie, to na razie bardziej wirtualne. Oddano je do użytku pod koniec czerwca, ale póki co trudno spotkać kogoś, kto spróbowałby nowej aktywności. – Na razie rzeczywiście zainteresowanie nie jest wielkie. Chcielibyśmy – rozmawialiśmy o tym z Radą Osiedla Bartodzieje – zrobić inaugurację bulodromu we wrześniu, gdy mieszkańcy wrócą z urlopów. Na pewno będziemy informować o dokładnej dacie i formule spotkania – zapewnia kierownik.

Gra polega na rzucaniu z wytyczonego kręgu metalowymi kulami (bulami) w kierunku małej drewnianej kulki (świnki). W rywalizacji mogą wziąć udział dwie osoby lub zespoły złożone z dwóch lub trzech graczy. Partie składają się z kilku rozgrywek (okres od wyrzucenia świnki do wyrzucenia).

Nowości i modernizacje

To niejedyne sportowe zmiany w okolicy. Po drugiej stronie placu zabaw odnawiane jest boisko do koszykówki. – W czwartek (27 lipca) między 13, a 21 będzie wykładana i zacierana posadzka na tym terenie – może być duży hałas. Powiadomiliśmy o tym wszelkie służby i przekażemy stosowną informację mieszkańcom – informuje Edyta Semrau.

– Prace zostały rozpoczęte w połowie lipca, natomiast będziemy starali się je zakończyć jeszcze przed końcem wakacji. Duży wpływ na to będzie miała oczywiście pogoda. Powyższa modernizacja polega na wykonaniu nowej płyty betonowej i ułożeniu nawierzchni z modułowych płyt polipropylenowych – przekazuje nam Arkadiusz Górra, członek zarządu i naczelny inżynier w SM Zjednoczeni.

Boisko zyska nowe kosze do gry, ławki oraz zabezpieczenie z siatki, tzw. piłkochwyty. Dodatkowo spółdzielnia zgłosiła w tym roku do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego modernizację boiska do gry w piłkę nożną, licząc na pozytywne opinie i głosy mieszkańców osiedla Bartodzieje. Zobacz wideo: Aktywne Bartodzieje - darmowe ćwiczenia na wakacje