MZK w Bydgoszczy idzie na zakupy. Przetarg na 12 nowych autobusów i wniosek o dofinansowanie zakupu elektryków

Wszystkie pojazdy mają być dostarczone do 320 dni od daty podpisania umowy. Pierwsze cztery autobusy dostawca ma zapewnić w ciągu maksymalnie 270 dni, a kolejne cztery do 290. Konstrukcja nadwozia oraz poszycia ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczającej przed korozją. W autobusach powinno być zapewnionych miejsce dla minimum 135 pasażerów, w tym 40 miejsc siedzących.

MZK w postępowaniu przetargowym poszukuje dostawcy 12 nowych autobusów. Mają być to 18-metrowe pojazdy zasilane olejem napędowym, spełniających normę EURO 6, z rokiem produkcji nie starszym niż 2024. Termin otwarcia ofert przewidziano na 29 sierpnia. Autobusy na ulice Bydgoszczy wyjadą najpewniej w drugiej połowie 2024 r.

Pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone m.in. w urządzenia kasujące, zapowiedzi głosowe, sygnalizację przystanków na żądanie, systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, tzw. „Ciepły guzik” czy porty USB. Nowe autobusy zastąpią na trasie najstarsze pojazdy. Aktualnie najmłodsze pojazdy we flocie to osiem Solarisów z 2020 roku .

Kolejny krok: elektryki

Zgodnie z zapisami Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych miasta, których liczba mieszkańców przekracza 50 tys. powinny do 2028 roku posiadać co najmniej 30% pojadów zero lub niskoemisyjnych w swojej flocie. Naprzeciw tym oczekiwaniom mogą wyjść starania MZK o dofinansowanie na zakup autobusów elektrycznych. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w trzeciej edycji konkursu „Zielony transport publiczny” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak tłumaczy, budowa własnej infrastruktury do ładowania na terenie zajezdni pozwala na eksploatację autobusów na różnych trasach i dodatkowo niweluje przerwy, które byłyby potrzebne w przypadku korzystania z innych punktów na terenie miasta. Wnioski można było składać do 31 maja – w przypadku MZK przeszły one pierwszy etap – ocenę formalną. Teraz spółka czeka na ocenę merytoryczną oraz rozstrzygnięcie konkursu.

– Na autobusy można otrzymać do 100% dofinansowania, a na OZE i infrastrukturę do 50%. W samym konkursie przyjęty jest warunek, że inwestycję trzeba zakończyć i rozpocząć eksploatację pojazdów do końca 2025 r. Wówczas, w czwartym kwartale, autobusy elektryczne mogłyby jeźzić po Bydgoszczy – wyjaśnia Paweł Czyrny.