Tramwaje w Bydgoszczy jeżdżą najszybciej w kraju. Takie są wnioski raportu na podstawie rozkładów jazdy

Tramwaje po mieście teoretycznie poruszają się ze średnią prędkością 21,1 km/h, o kilometr na godzinę szybciej niż rok wcześniej . W praktyce może być inaczej, bo choć bydgoszczanie, zdziwieni wynikiem zestawienia, prześcigali się w mediach społecznościowych w przypuszczeniach, na których odcinkach mierzono prędkość (np. trasa do Fordonu), to metodologia badania jest inna.

Czasy przejazdu, których użyto do przygotowania raportu, zaczerpnięto z ogólnodostępnych rozkładów jazdy ważnych w dniu 30 maja 2023 r., a dane o długościach linii tramwajowych przekazali organizatorzy transportu w każdym z miast. W zestawieniu ogólnym za Bydgoszczą znalazły się Poznań (20,5 km/h), Częstochowa (20,2) oraz Toruń (19,7).

W raporcie porównano również prędkości szczytowe i poza godzinami szczytu. W obu zestawieniach wygrała Bydgoszcz. W pierwszym z wynikiem 20,4 km/h, a w drugim 21,8 km/h. Wpływ na sukces miasta w rankingu, na co zwracają jego autorzy, ma kilka czynników. Pierwszy to szybka trasa do Fordonu, gdzie priorytet na skrzyżowaniach ma ruch tramwajowy. Na niej porusza się najszybsza linia tramwajowa w mieście – 5 (24,7 km/h w szczycie i 26,9 poza szczytem).