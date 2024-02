Młodzi pod batutą Adama Sztaby. Przed nami finał bydgoskiego projektu Orchestra4Young

Od 2021 r. w okresie ferii zimowych bydgoska Filharmonia Pomorska zaprasza młodzież z całego kraju do udziału w specjalnym, muzycznym projekcie, w ramach którego pod okiem profesjonalistów uczniowie doskonalą swoje muzyczne umiejętności i rozwijają pasję. Jak opowiada nam Beata Bobińska, autorka i koordynatorka projektu Orchestra4Young, projekt powstał jako odpowiedź na potrzebę młodzieży wyczekującej wsparcia i możliwości powrotu do instytucji kultury zamkniętych w czasie pandemii koronawirusa.

Już od samego początku Orchestra4Young cieszy się ogromnym zainteresowaniem, m.in. z uwagi na swoją wyjątkowość.

- To jedyny taki projekt, do udziału w którym zaproszeni są uczniowie szkół muzycznych. Chcieliśmy dać tym młodym ludziom szansę, żeby mogli się rozwijać, realizować swoje pasje. Dla wielu z nich to pierwszy taki kontakt z profesjonalną sceną, nagłośnieniem. Warto jednocześnie podkreślić, że nie jest to zwykły projekt orkiestrowy, bo tutaj łączymy muzykę rozrywkową z symfonicznymi aranżacjami - mówi Beata Bobińska.