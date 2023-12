Mieszkańcy Górzyskowa od lat czekają na utwardzenie ulicy Gersona. Projekt z BBO wciąż niedokończony

Mieszkańcy bez powodzenia przez lata zabiegali o realizację przez miasto inwestycji. W końcu zgłosili zadanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, ale udało się wykonać tylko pierwszy etap budowy. Drogowcy w 2019 roku przebudowali odcinek o długości ok. 150 metrów od strony ul. Grobla . Przy zabudowie jednorodzinnej powstał chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, zbudowano trzy zatoki postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne, dojścia do posesji, próg zwalniający oraz elementy odwodnienia ulicy. Dodatkowo zasadzono drzewa i krzewy. Na prace wydano 570 tys. zł.

– Zerwano umowę z wykonawcą prac projektowych. ZDMiKP samodzielnie opracował dokumentację do realizacji w formule Projektuj i Buduj . Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2023 r. – pisano w podsumowaniu w lipcu.

Na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego możemy przeczytać, że projekt „Kontynuacja prac związanych z budową drogi przy ul. Gersona” jest w trakcie realizacji. Dotyczy to zadań zgłoszonych w 2018 i 2021 roku, bo aby wykonać roboty na całej ulicy, konieczne było rozbicie go na etapy.

Kamil Jarzembski to miłośnik ekstremalnej jazdy na rowerze, który od kilku lat zgłasza projekty z tym związane do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, że zapotrzebowanie na podobną…

W sierpniu 2023 roku ogłoszono długo oczekiwany przetarg na dokończenie inwestycji. Pod koniec września go unieważniono. Powód to zbyt wysokie ceny. Na zadanie w BBO zaplanowano ponad 581 tys. zł, a najtańsza oferta (po negocjacjach) wyniosła 868 tys. zł. – Wobec faktu, że Zamawiający posiada środki finansowe na realizację zamówienia w wysokości 581 688,37 PLN i nie ma możliwości ich zwiększenia, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

– Chodzi o utwardzenie drogi długości ok. 90 m. To ma kosztować 800 tys. zł? Te płytki będą złote czy platynowe? – pyta Marek Grabowicz, społecznik z Górzyskowa i jeden z inicjatorów zgłoszenia projektu do BBO.