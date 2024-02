Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy wróciła na Facebooka. Udało się odzyskać dostęp do konta

Najpierw pojawiło się nowe zdjęcie profilowe, następnie w tle. Po kilku dniach powróciła dawna nazwa profilu. Kolejny krok to pierwsze wpisy z treściami doskonale znanymi z konta MPU, dotyczącymi planowania przestrzennego.

– Miło nam poinformować, iż po czterech miesiącach zdeterminowanych starań, odzyskaliśmy nasze konto. Znów możemy informować Was o ważnych sprawach dotyczących planowania przestrzennego w Bydgoszczy. Zbieramy właśnie wnioski do planu miejscowego dla Rynkowa (do 16 lutego) oraz do planu ogólnego (do 17 marca) – czytamy na profilu MPU.

– Plan ogólny, to ważny dokument obejmujący całe miasto. Jego zapisy będą kluczowe nie tylko dla sporządzanych planów miejscowych, ale również dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Zapraszamy do składania wniosków do obu dokumentów planistycznych – dodano.

Mieszkańcy mogą składać wnioski do Planu ogólnego do 17 marca. Plan określi funkcje poszczególnych stref miasta i standardy urbanistyczne. W ubiegłym roku znowelizowano Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z przyjętymi przepisami niebawem dokument zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.