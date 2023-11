Miasto oszczędza na iluminacjach świątecznych w Starym Fordonie? Wyjaśniamy!

Starofordońskie forum miłośników osiedla zelektryzowała ostatnio pewna wieść.

- Niestety, nie mamy najlepszych informacji dla mieszkańców Fordonu. W tym roku nie będzie iluminacji na ulicach osiedla i na Rynku. Miasto nie posiada środków i w ramach oszczędności nie przewiduje świątecznego wystroju. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu podjęło, jak co roku, starania, aby własnym sumptem chociaż na krótki czas oświetlić centrum dzielnicy. Trwają już rozmowy z Blachere Illumination Polska, firmą która co roku nas wspiera świątecznym światłem. Mocno liczymy że uda się załatwić temat do 9 grudnia, kiedy planujemy Wigilię pod Gołym Niebem. Wówczas odbędzie się spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz strojenie choinki - napisali w poniedziałek na swoim profilu Fb społecznicy z SMSF.