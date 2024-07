Matura 2024. Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego poznali wyniki. Jak im poszło?

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany był jeszcze w dwóch formułach, zdecydowana większość zdawała go jednak w Formule 2023 , w tym po raz pierwszy tegoroczni absolwenci 5-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej podstawówki. W przypadku absolwentów 4-letniego liceum był to już drugi rok, gdy obowiązywała Formuła 2023.

W wtorek (7 maja) o godz. 9 rozpoczęła się matura 2024. W pierwszym dniu uczniowie pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Chwilę przed wejściem uczniów do sal zajrzeliśmy do IV LO…

W województwie kujawsko-pomorskim do matury w maju ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w Formule 2023 przystąpiło ogółem 12 tys. 112 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich LO, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) i 5 absolwentów - obywateli Ukrainy (w tym przypadku 4 osoby zdały, a jedna ma prawo do poprawki).

Maturzyści o poranku sprawdzali wyniki. Jak je komentują?

Maturzyści swoje indywidualne wyniki mogli sprawdzić sami we wtorek (9 lipca) rano w systemie za pomocą loginu i hasła udostępnionego im przez dyrektora szkoły lub bezpośrednio w szkole. W IV LO w Bydgoszczy na 150 osób maturę zdali prawie wszyscy. Tylko jedna osoba ma prawo do poprawki z języka polskiego.

W tej szkole do matury przystąpili też Arkadiusz Drozd i Patrycja Białkowska. To ich zmaganiom na tegorocznym egzaminie dojrzałości przyglądaliśmy się ze szczególną uwagą. Oboje mają powody do radości, bo maturę zdali i we wtorek (9 lipca) odebrali świadectwa maturalne.