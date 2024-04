Marcin Sypniewski liderem śląskiej listy Konfederacji w wyborach do Europarlamentu

W poniedziałek w Warszawie Konfederacja oficjalnie rozpoczęła kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Obecni byli liderzy Konfederacji, w tym wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Sławomir Mentzen. Ogłoszono hasło wyborcze Konfederacji: "Chcemy żyć normalnie".

Podczas konwencji przedstawiono niektórych liderów list. Bydgoski polityk Konfederacji Marcin Sypniewski wystartuje w jako lider listy śląskiej.

- 20 lat temu zdecydowana większość Polaków pokładała wielkie nadzieje z obecnością Polski w Unii Europejskiej. My już wtedy (będąc w różnych ugrupowaniach) ostrzegaliśmy, ale nikt nas nie słuchał. Oczekiwania były olbrzymie. Oczekiwano, że będziemy bogatsi, że napłyną do nas inwestycje, że do Polski popłynie strumień pieniędzy. Mieliśmy mieć miliony monet, a co mamy teraz? Mamy miliony złotych karar za to, że nasze elektrownie są po złej stornie polsko-niemieckiej granicy. Mamy miliony utrzymywanych przez nas Ukraińców. Mamy miliony - w całej UE - nielegalnych imigrantów, których teraz kraje zachodnie chcą nam wcisnąć. (...) Mamy teraz coraz więcej płacić, a coraz mniej dostawać. To nie jest taka UE jaką nam obiecywano - mówił podczas konwencji Marcin Sypniewski.