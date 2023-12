Manifestacja pod siedzibą bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. Zobaczcie zdjęcia

Manifestacja przy Kujawskiej w Bydgoszczy

O organizowanej manifestacji media poinformował w ciągu dnia bydgoski radny Prawa i Sprawiedliwości Krystian Frelichowski. Pod bydgoskim oddziałem Telewizji Polskiej o godzinie 19.00 pojawiła się grupa osób z biało-czerwonymi flagami. Demonstrację rozpoczęto od odśpiewania hymnu.

- Koalicja 13 grudnia wprowadza zamach stanu - zamach na media. Nie tylko na telewizję publiczną, ale i na Polskie Radio i Polską Agencję Prasową. To jest hańba dla tych rządzących i dla tych, którzy ich popierają. Nie możemy dopuścić - my, którzy walczyliśmy o wolną Polskę i wolne media, by teraz zostały w brutalny sposób odebrane - powiedział Jan Raczycki, opozycjonista z czasów PRL.