Maja Adamczyk włącza się do walki o fotel prezydenta Bydgoszczy. Kim jest kandydatka Europejskiej Lewicy?

Gdy wydawało się, że kampania wyborcza wkracza w decydującą fazę, na ostatniej prostej - jak już informowaliśmy - pojawiła się jeszcze jedna kandydatura w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Start ogłosiła 31-letnia Maja Adamczyk, startująca z KWW Europejska Lewica. Kim jest mało znana w mieście kandydatka?

Start Mai Adamczyk to największa niespodzianka w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. – Tak miało być. Decyzja o kandydaturze była bardzo spontaniczna. Podjęliśmy ją dosłownie tydzień temu – mówi „Express Bydgoskiemu” Maja Adamczyk. My, ponieważ Europejska Lewica startuje również w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy.

– Założyliśmy stowarzyszenie razem z grupą przyjaciół po to, żeby zacząć działać, a nie tylko siedzieć i narzekać. Często się spotykamy, rozmawiamy na polityczne tematy, dyskutujemy o tym, co można w mieście zmienić, a co nam się podoba. Stowarzyszenie powstało, aby zaprezentować nasz głos – stwierdza.

Z programem kandydatki można zapoznać się na stronie europejskalewica.eu, która jest wciąż rozbudowywana. Są tam punkty dotyczące szkolnictwa, ochrony zdrowia czy komunikacji miejskiej. Europejska Lewica proponuje m.in.:

zwiększenie budżetu na zajęcia pozalekcyjne;

integracje uczelni i docelowo stworzenie Uniwersytetu Bydgoskiego;

odzyskanie Collegium Medicum dla Bydgoszczy ;

zapewnienie nocnej opieki stomatologicznej w pierwszym roku urzędowania;

nowe połączenie autobusowe do Parku Przemysłowego;

bezpieczną, punktualną i ekologiczną komunikację publiczną, godne pensje kierowców i motorniczych;

zapewnienie transportu publicznego kolejowego i autobusowego do małych miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim.

Zwracamy uwagę, że większość to hasła wyborcze, ale brakuje konkretnych rozwiązań, jak je wprowadzić. – Będziemy prezentować szczegóły naszego programu. Zorganizujemy konferencje, pierwsze planujemy w przyszłym tygodniu. Będzie to okazja, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się więcej na temat naszych propozycji – odpowiada Maja Adamczyk. Gdy pytamy, czy nie zostało na to zbyt mało czasu, to słyszymy, że nigdy nie jest za późno, a najbliższe trzy tygodnie to szansa, aby więcej osób poznało program i kandydatkę.

– Jestem przedsiębiorcą, prowadzę biuro rachunkowe. Zajmuję się pomaganiem przedsiębiorcom. To rzecz, na której chcemy się skupić – wsparcie tej grupy. Poza tym jestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – opowiada o sobie.

Prywatnie to miłośniczka sportu i zwierząt. – Jestem kibicem naszych klubów, w szczególności Polonii Bydgoszcz, z którą jestem związana od dziecka. Biorę udział we wszystkich wydarzeniach sportowych przy ul. Sportowej 2, w sezonie w pełni oddaję się tej pasji – mówi Maja Adamczyk.

Wiara w zwycięstwo

Gdy na ostatniej prostej kampanii pojawia się nowe nazwisko, od razu pojawiają się teorie, kto może za nim stać. – Chce pan zapytać zapewne czy jestem od Łukasza Schreibera? Jest Pan kolejną osobą, która o to pyta. Nie jestem, nie znam nawet osobiście pana Schreibera – zapewnia.

Skąd nazwa Europejska Lewica? – Na pewno bliżej nam do postulatów lewicowych niż prawicowych, ale w naszym programie są także punkty programowe bliższe centrum. Zachęcam, aby się z nim zapoznać – stwierdza Maja Adamczyk.

Kandydatka w wyborach zmierzy się z urzędującym prezydentem Bydgoszczy Rafałem Bruskim, wiceprzewodniczącą Rady Miasta Joanną Czerską-Thomas oraz posłem Łukaszem Schreiberem. Czy uważa, że ma szansę wygrać ten wyścig? – Tak, wierzę w to. Najbliższe tygodnie będą czasem, gdy będziemy intensywnie pracować i prezentować nasz program. Damy szansę poznać się bydgoszczanom – ocenia.

Co jeśli jednak się nie uda? – Stowarzyszenie będzie działać dalej. To próba własnych sił, chcemy pokazać, co mamy do powiedzenia, zaprezentować swoje poglądy. Jeśli się nie uda, także będziemy zadowoleni, bo będziemy mieli świadomość, że chociaż spróbowaliśmy coś zmienić – kończy Maja Adamczyk.

