Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda: - Najważniejsza jest teraz załoga

Po pożarze w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy

- To był piękny obiekt, ale już go nie ma. Zobaczymy, czy się go uda uratować. Nawet nie wiem, jak to zrobić. Teraz najważniejsze, żeby zadbać o załogę. Musimy zrobić wszystko, żeby najpierw posprzątać, a potem myśleć, co zrobić, żeby ten obiekt odbudować. Musimy jakoś sobie z tym dać radę. Nie mamy innego wyjścia - powiedział Łukasz Gliński, prezes oraz właściciel obiektu.

Załoga Fabryki Lloyda pracuje od rana

Zrzutka na odbudowę Fabryki Lloyda

- Jestem bardzo zżyta z tym miejscem i właścicielami. My jesteśmy tu od nocy. Jeszcze było ciemno, jeszcze był pożar. Były kłęby dymu, to po prostu był żywy ogień na całym budynku. Całkowicie zapadł się dach, wszystko doszczętnie spłonęło. Każdy, kto tutaj był wie, jakim wspaniałym miejscem była Fabryka Lloyda. To był 130-letni budynek, który został pieczołowicie odrestaurowany. To było pięć długich lat, żeby to miejsce wyglądało tak, jak wyglądało. I dosłownie w chwilę doszczętnie spłonęło. Bo jest to miejsce kultowe dla miasta Bydgoszczy, znane w całej Polsce poprzez różne eventy, koncerty i festiwale - powiedziała Malwina Sypniewska-Pietsch.

Wszystkie ręce na pokład

Z samego rana informacja o pożarze dotarła do wicemarszałka województwa. – Stwierdziłem, że muszę to być, dlatego bo to obiekt, który jest obiektem legendarnym dla Bydgoszczy. Jego właściciel zrobił bardzo wiele, żeby w ostatnich latach odbudować i udostępnić tę przestrzeń dla różnych bardzo ważnych i zapisanych już w historii Bydgoszczy wydarzeń. Trzeba zrobić wszystko, żeby Lloyda jak najszybciej odbudować i pomóc właścicielowi . To cenny obiekt dla całej kultury miasta, dla całego regionu – powiedział „Expressowi Bydgoskiemu” Zbigniew Ostrowski.

– Zabytek ważny, zabytek spłonął. Jest bardzo zniszczony. To szokująca historia. Straszna sprawa. Mamy nadzieję, że to co zostało, będziemy mogli uratować – mówił o pożarze łamiącym się głosem Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków. Na razie za wcześnie na ocenę, jak duże są straty. Najpierw swoje działania na miejscu muszą zakończyć służby.

– To budynek magazynowy, który był związany z Fabryką Lloyda i stocznią. Do lat dwutysięcznych pełnił funkcję magazynową. Potem został zaadaptowany pod funkcję rozrywkową. To był bardzo dobrze zrobiony remont, właściciel działał prężnie. Szkoda to małe słowo, to tragedia. To niepowetowana strata, bardzo ważny zabytek w krajobrazie kulturowym Bydgoszczy – ocenił, dodając, że różne służby podejmą działania, aby to zabezpieczyć, a potem odbudować.