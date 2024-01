Pożar Fabryki Lloyda na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. W akcji brało udział 40 strażaków

Budynek Fabryki Lloyda w ogniu

– Dokładnie o 3:07 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Gdy pierwsze zastępy pojawiły się na miejscu pożaru, był on bardzo mocno rozwinięty. Tak naprawdę cały dach i cała kubatura wnętrza budynku była w ogniu , stąd niezwłoczna decyzja o dysponowaniu kolejnych sił i środków na miejsce – informuje Express Bydgoski st. kpt. Karol Smarz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Nie ma poszkodowanych. Co dalej z budynkiem Fabryki Lloyda ?

– Co dla nas najważniejsze – na teraz nie ma osób śmiertelnych, nie ma osób poszkodowanych , ale jeszcze przed nami dokładne sprawdzenie całego pogorzeliska, żeby mieć pewność, że nie ma ofiar. Przed nami kilka godzin żmudnego dogaszania – przekazuje rzecznik bydgoskich strażaków.

Ogień jest opanowany, nie ma możliwości rozwinięcia pożaru, ale strażacy na miejscu mogą działać nawet do godz. 12. Choć obecnie ruch jest tu mniejszy, z boku może wydawać się, że nie wiele się dzieje, to wciąż widać wiele osób zaangażowanych w sprawdzanie pogorzeliska. Do środka zawaliła się cała konstrukcja dachu, więc teren trzeba dokładnie przeszukać.

Z uwagi na to, że gdy strażacy dojechali na miejsce pożar był mocno rozwinięty, trudno nawet o ustalenie wstępnej, przypuszczalnej przyczynie. Budynek jest w tak złym stanie, że nie można wykluczyć konieczności jego rozbiórki.