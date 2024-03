Lewica w sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego chce stawiać na transport szynowy

Opowiadała o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej w środę w Bydgoszczy.

- Od lat mówimy, że transport publiczny trzeba w naszym regionie rozwijać, a właściwie to wskrzesić. Cieszę się, że w końcu udało nam się dotrzeć z tym postulatem do tzw. mainstreamu. Temat pojawia się w różnych debatach, dociera do nawet najbardziej zatwardziałych politycznych głów – mówiła Karolina Kozłowska. - Niestety, tego samego nie mogę powiedzieć o naszym sejmiku wojewódzkim, który doprowadził kolej w Kujawsko-Pomorskiem na skraj zapaści. Kondycja kolei w regionie jest jedną z najgorszych w kraju. Dlatego sejmik musimy „przewietrzyć”, wpuścić tam ludzi, którzy nie boją się odważnych rozwiązań. Takich, którzy będą budować linię np. z Bydgoszczy do Koronowa, a nie rozbierać, jak to było ostatnio na trasie Mogilno – Orchowo.