Kwietniowy przetarg AMW w Bydgoszczy. Auta, sprzęt ogrodniczy i sportowy - za ile? [28.03.24]

Wśród wystawionego na sprzedaż sprzętu znalazły się jak zawsze wojskowe pojazdy, w tym (to niemal stała pozycja każdego przetargu AMW) Honker 2000. Za pojazd tej marki wyprodukowany 24 lata temu zapłacić trzeba 12 tysięcy złotych. Do kupienia jest też ciągnik kołowy URSUS U-902 wyprodukowany w 1982 roku. Cena? 20 000 zł. Na liście znajdziemy też sprzęt ogrodniczy, sprzęt sportowy, autobus, pojazdy dostawcze, tkaniny, sprzęt kuchenny. Co dokładnie i za ile można kupić? Sprawdźcie w galerii: