Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy wychodzi z nową ofertą kształcenia. Placówka zaprasza do nowych pracowni

- To, co proponujemy, jest dla nas nową formą. Jako centrum prowadziliśmy dotychczas dokształcanie teoretyczne osób młodocianych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe otworzą nowe drzwi każdej osobie dorosłej, która ukończyła już wcześniej szkołę, a marzy o tym, by zdobyć zawód w innej profesji. Teraz właśnie u nas będzie taka możliwość - mówi Mariusz Klimczewski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w pełni wyposażone

- Po trzech semestrach zgłaszamy osoby, które ukończyły dany kurs, do OKE, a po zdanym egzaminie - nabywają tytuł zawodowy - opowiada Mariusz Klimczewski. Podkreśla, że wszystkie sale - zarówno dydaktyczne, jak i pracownie (w tym pracownia językowa) - są już w pełni wyposażone, a kursanci będą się uczyć na nowoczesnym sprzęcie, który używany jest w najlepszych miejscach pracy w danych branżach. - Co istotne, osoby, które będą chciały uczestniczyć w kursach mają możliwość zakwaterowania w naszym internacie.

Pierwsze rozmowy o rozbudowie placówki miały miejsce już w 2007 r., jednak Plan zagospodarowania przestrzennego miasta uniemożliwiał realizację jakichkolwiek prac. Wniosek o zmianę wspomnianego planu dyrekcja Centrum złożyła w 2010 r. W grudniu 2019 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w tej sprawie. W 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą, a - z uwagi na pandemię - prace rozpoczęły się rok później, w tym remont budynku, w którym dotychczas były prowadzone zajęcia. Prace te trwały około roku, a ich całkowity koszt wyniósł niespełna 10 mln zł. Koszt pełnego wyposażenia to około 3 mln zł. Z całej tej kwoty 8 mln zł to koszty kwalifikowane, tj. wsparcie z Unii Europejskiej.

Jak podkreślił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, jedną z najważniejszych kwestii związanych z uruchomieniem w Centrum warsztatów jest fakt, że kursy zostały sprofilowane według bieżących potrzeb rynku pracy.

- Są to zawody przede wszystkim z rynku gastronomicznego. Myślę, że jest duża szansa, że zaczną się tutaj uczyć przyszli laureaci MasterChefa, czego państwu serdecznie życzę - mówił podczas uroczystości Zbigniew Ostrowski.

Po przecięciu symbolicznej wstęgi zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowy budynek i obejrzeć wyposażenie sal oraz pracowni. I tak, w pracowni elektryka kursanci znajdą m.in. nowoczesne stanowiska do badania i analizy procesów w systemach elektroenergetycznych, a także do badania maszyn i urządzeń elektrycznych, np. silników jedno- i trójfazowych. Przy tego typu stanowiskach uczniowie będą mogli samodzielnie montować układy elektryczne, dobierać aparaturę zabezpieczeniową, łączeniową, dokonywać pomiarów elektrycznych czy symulować rzeczywiste zjawiska fizyczne, które zachodzą w tych układach.

W pracowni fryzjerskiej znajdują się m.in. lustra z konsolą, myjki, główki treningowe, sprzęty fryzjerskie wykorzystujące nowoczesne technologie, jak np. promienniki na podczerwień do procesów chemicznych, pielęgnacyjnych do włosów, nożyczki termiczne czy mikrokamera do włosów z diagnozą, dzięki której przed doborem pielęgnacji można obejrzeć, w jakim stanie są skóra głowy i włosy. Z kolei każda z dwóch pracowni gastronomicznych wyposażona została według specjalizacji. Pierwsza to piekarz/cukiernik, druga - kucharz i przetwórstwo mięsne. Każda z sal wyposażona została dodatkowo w monitory interaktywne.