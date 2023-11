Bydgoski Jarmark Świąteczny. Mieszkaniec oburzony z powodu logo piwa

Jak twierdzi mieszkaniec Bydgoszczy, w tak reprezentacyjnej lokalizacji nie powinna mieć miejsce promocja alkoholu, a w szczególności zwraca uwagę na duże logo marki piwa.

- Jarmark Bożonarodzeniowy to rodzinne miejsce spotkań. Miejsce dla małych i dużych, a my na środku będziemy promować piwsko? - pisał do nas mężczyzna. - W latach poprzednich, ustawiana była tu świetlna brama czy podświetlane renifery, wielu mieszkańców czy odwiedzających turystów robiło sobie tam zdjęcia. Z jednej strony widok na choinkę, z drugiej na piękny most, a teraz...