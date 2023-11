Za nami podsumowanie rankingu Gmina Dobra do Życia. Na pierwszym miejscu Osielsko

- To wyróżnienie dla Osielska jest dla mnie szczególne ze względu na to, że nie jesteśmy wielką gminą, wyjątkową. Niektórzy mówią w żartach, że największa wyjątkowość w tym, że Osielsko leży koło Bydgoszczy. I oczywiście dzięki Bydgoszczy możemy korzystać z tej kultury przez duże "K", a ludzie - dzięki naszej wspólnej pracy - mają coraz lepszy dojazd do dużego miasta. Warto jednocześnie zauważyć, że to połączenie jest wykorzystywane również w drugą stronę. Wielu mieszkańców tego wielkiego miasta przyjeżdża do nas, bo u nas są miejsca pracy - mówił Wojciech Sypniewski.