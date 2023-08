Krwiobus przed zajezdnią MZK w Bydgoszczy. Do oddawania krwi zachęcał Wiktor Przyjemski

Gościem specjalnym wydarzenia był żużlowiec klubu Abramczyk Polonia Bydgoszcz – Wiktor Przyjemski. Chętni mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i obejrzeć z bliska jego motocykl. – Wiele osób potrzebuje tej krwi, a nie ma jej za dużo. Przyjechałem tu, żeby zachęcić innych do oddawania krw i. Sam bym to zrobił, ale niestety nie mogę, bo dziś mam trening – powiedział nam Wiktor Przyjemski, deklarując, że sam odda krew w innym terminie.

Organizatorem akcji zbierania krwi był klub Honorowych Dawców Krwi Dar Serca, działający przy bydgoskim MZK. – To kolejna akcja zorganizowana przez nas klub. Odbywa się ona regularnie, trzy razy w roku. Poza sierpniem, to zwykle kwiecień i grudzień – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Henryk Konefał, prezes klubu HDK Dar Serca przy MZK w Bydgoszczy.

Krwi nigdy nie ma za wiele

Zainteresowanie akcją przy zajezdni autobusowej było sporo. Fotele w środku krwiobusu właściwie przez cały czas były zajęte. – Wiadomo, że zawód kierowcy i motorniczego jest zawodem wysokiego ryzyka. Tym bardziej ta krew jest niezbędna do ratowania życia, w sytuacjach, gdy dochodzi do wypadków drogowych, zarówno dla kierujących, jak i pozostałych uczestników takich zdarzeń – stwierdza Piotr Bojar, prezes bydgoskiego MZK.

– Pracownicy wykazują taką inicjatywę cały czas, ale oczywiście ten okres wakacyjny jest na tyle ważny, żeby stan w bankach krwi uzupełnić, bo wiadomo, że w żaden inny sposób krwi nie pozyskamy – dodaje. Cho od lat mówi się, że latem zapotrzebowanie jest większe, co ma być związane ze wzrostem liczby zdarzeń drogowych jest większe, to statystyki nie do końca to potwierdzają. Powód, dla którego szpitalom w tym okresie szczególnie zależy na pozyskiwaniu krwi jest inny.