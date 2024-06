"Królowie" klawiatury niszczą dobro - Kronika bydgoska Ewy Czarnowskiej-Woźniak

To zresztą nie koniec listy, a liczby i zakres pomocy są tak porażające, że dech zapiera. Emocje rosną, gdy się wspomni szczegóły tych akcji, relacjonowane sukcesywnie na naszych łamach przez pięć lat działalności stowarzyszenia. Pod skromnym „charytatywne remonty” kryje się np. 35 akcji, w których zaangażowanych było mnóstwo wolontariuszy w różnym wieku, 35 dramatycznych historii ludzi, którym inni ludzie dobrego serca poświęcili swój czas, siły i pieniądze. Gdy ruszali ze wsparciem, znali z imienia, nazwiska, twarzy tych, którym pomagali. Taka wiedza nie była tym szlachetnym osobom potrzebna, gdy nie ustawali w wysiłkach, by poprawić los ofiar wojny w Ukrainie. Po prostu, pomagali każdemu, kto tego potrzebował. I robili to, jak skromnie zaznaczyli w nazwie swojego stowarzyszenia, „dzięki wam”. Dzięki temu, że ktoś jeszcze dorzucił coś do tych ich sił i środków. Ale teraz DZIĘKI NAM kończą swoją działalność.