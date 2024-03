Stowarzyszenie "Dzięki Wam" w Bydgoszczy ma pięć lat. To specjaliści od pomagania [zdjęcia]

Gdy dwa lata temu za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, stowarzyszenie skoncentrowało swoje wysiłki na prowadzeniu punktu wydawania darów potrzebującym mieszkańcom Bydgoszczy i uchodźcom właśnie z Ukrainy. Na tym polu też ma się czym pochwalić.

- Zorganizowaliśmy dwa bezpośrednie transporty darów do Ukrainy, głównie do Mikołajewa, Chersonia, Odessy i w okolice Zaporoża - mówi Adam Jaworski. - Od 15 lutego br. ponownie jesteśmy miejskim punktem pomocy Bydgoszcz-Ukrainie. Regularnie wspiera nas Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, bydgoska Bazylika na czele z ks. Sławomirem Barem, Grupa Producencka GALSTER w ramach akcji #adoptujejabłonkę, Grupa Agros, Bank Żywności w Grudziądzu, Fundacja Viktoriia. Nie zapominamy też o anonimowych darczyńcach, którzy każdego dnia przynoszą do nas kolejne dary dla potrzebujących.