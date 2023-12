KPEC w Bydgoszczy nie przyłączy do sieci ciepłowniczej wszystkich wspólnot mieszkaniowych

"Jako pełnomocnik miasta zwracam się z prośbą o pisemną informację dotyczącą zamierzeń wspólnoty odnośnie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej" - czytamy w piśmie podpisanym przez Cezarego Domachowskiego, prezesa Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy. Pismo trafia właśnie do wspólnot mieszkaniowych w mieście.

Wszystkich nie podłączą

Czy wszystkie wspólnoty uda się przyłączyć do sieci? Oczywiście - nie. Główny problem to pogoda.

Jak mówi Lewandowski, spółkę obowiązują zasady ogólne występujące w budownictwie (również w tej gałęzi budownictwa), tzn. jeżeli warunki atmosferyczne i reżim technologiczny pozwalają na kontynuację prac w okresie zimowym to są one realizowane. W branży ciepłowniczej należy pod uwagę brać jeszcze jeden ważny czynnik, aby prace prowadzane w okresie grzewczym powodowały jak najmniejsze zakłócenia w dostawie ciepła do odbiorców. W umowach o przyłączenie obiektu do sieci zastrzegamy sobie prawo przedłużenia terminów realizacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, w tym w szczególności prac ziemnych z powodu zamarznięcia gruntu oraz prac montażowych z powodu spadku temperatury zewnętrznej poniżej 0 stopni Celsjusza.