Konferencja programowa Bydgoskiej Prawicy. Łukasz Schreiber: - Wszyscy jesteśmy siłą

Podczas wtorkowej (19.03) konferencji przedwyborczej kandydaci na radnych z komitetu Bydgoskiej Prawicy Łukasza Schreibera przypomnieli najważniejsze założenia programu wyborczego.

Program to pięć głównych punktów, jednym z najważniejszych jest komunikacja miejska. - Dla mnie zawsze najważniejszym komponentem tego programu było to, jak odkorkować miasto - mówił Wojciech Bielawa, jedynka z listy w Fordonie. - Czy my w programie wymyśliliśmy koło na nowo? Nie. Przywracamy to, co już powinno funkcjonować. W szczycie kursy co 5-10 minut, poza szczytem - co dziesięć. Nie do pomyślenia jest fakt, że czekamy poza szczytem na tramwaj czy autobus pół godziny. Czy jeżeli mówimy o tramwajach na Babią Wieś czy o połączeniach z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, żeby pracownicy mogli dojeżdżać do pracy komfortowo, czy to jest cos niemożliwego? Nie.

Bielawa przypomniał o pomyśle darmowej komunikacji miejskiej w tym roku, żeby od następnego przygotować kompleksowe zmiany. Wspomniał też o pomyśle stworzenia kolei miejskiej.