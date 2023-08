Konfederacja zaprezentowała kandydatów na senatorów z Bydgoszczy i Inowrocławia

We wtorek, 8 sierpnia prezydent RP - Andrzej Duda ogłosił, że tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się 15 października.

Z okręgu nr 9 (obejmuje między innymi obszary powiatów: bydgoski, świecki, tucholski oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz) startować zamierza Krystyna Jarocka, z zawodu inżynier elektronik, prywatnie matka dwóch córek i babcia czworga wnucząt.

- W Senacie chciałabym zająć się godnością człowieka, która jest źródłem prawa w Polsce, a ostatnio zostaliśmy jej pozbawieni - mówiła podczas spotkania z dziennikarzami. - Kazano nam nosić maski; nie wpuszczano rodziców do szpitali, gdzie ich dzieci umierały w samotności, a ciała potem kremowano. Niedopuszczalne było też to, że karetki krążyły po kilka godzin między szpitalami, bo nikt nie chciał przyjąć pacjentów. Takie rzeczy nie zdarzały się we Francji czy Niemczech, a u nas tak. Gdybyśmy patrzyli na to z punktu widzenia godności człowieka, nigdy byśmy sobie na to nie pozwolili.