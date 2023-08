Kolorowy baner z reklamą klubu nocnego i tanecznego zawisł nad Brdą w pobliżu Wyspy Młyńskiej. To obszar objęty ochroną w ramach Parku Kulturowego Stare Miasto.

Park Kulturowy Stare Miasto został utworzony uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w 2021 roku. To rejon ścisłego Śródmieścia, wpisanego do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jego granice stanowią: fragment ulicy Focha do Kordeckiego, Grudziądzka, Wały Jagiellońskie aż do ronda Bernardyńskiego, Bernardyńska do ronda Jagiellonów, Jagiellońska, Kordeckiego, plac Wolności i część Gdańskiej, Mostowa i bulwary nad Brdą. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać na początku kwietnia 2022 roku. Mieszkańców tej strefy, właścicieli lokali gastronomicznych, reklamodawców i inwestorów obowiązują różne zakazy, ograniczenia i nakazy. Wszystko to w celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych i przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego. Uchwała reguluje między innymi formy i sposoby sytuowania reklam, wprowadza zakaz określonych nośników reklamowych czy wytyczne dla szyldów.