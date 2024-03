Kolejny punkt programu wyborczego KWW Bydgoska Prawica. Chodzi o gruntówki

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek (4.03) poseł Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy (KWW Bydgoska Prawica), przedstawił kolejny punkt programu wyborczego. Dotyczy on ulic gruntowych. Konferencja odbyła się na Miedzyniu, wzięli w niej udział między innymi bydgoscy radni PiS.

- Obecnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej obchodzi 30 lat, a my znajdujemy się na ulicy Orawskiej, która liczy ponad trzy razy tyle - podkreślił podczas poniedziałkowej (04.03) konferencji prasowej obecny radny PiS Szymon Róg, zwracając uwagę na pobliską ulice Pszenną. - To lata w brudzie, błocie i dziurach. Z roku na rok remonty są przesuwane. Na Miedzyniu mamy największy odsetek ulic nieutwardzonych, ale nie tylko tu. Mamy zapomniane ulice gruntowe także w Fordonie i na innych osiedlach. W roku 2015 po licznych nawoływaniach radnych opozycji i środowiska społecznych prezydent Bruski podjął wyzwanie, ale obecną ekipę to przerosło. Na papierze widzimy wiele milionów złotych, z czego tylko niewielka część kwoty jest wykonywana.