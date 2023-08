Koalicja Obywatelska przedstawiła bydgoskich kandydatów do Sejmu

Prezentacja bydgoskich kandydatów miała miejsce podczas piątkowej konferencji prasowej, którą poprowadziła Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta wraz z wiceprezydentem Michałem Sztyblem, przewodniczącym PO w mieście nad Brdą.

Listę otwiera Paweł Olszewski, długoletni poseł, rodowity bydgoszczanin. On od lat jest szefem PO w Bydgoszczy.

- Mamy świetną ekipę i gwarantujemy, że wygramy te wybory – zapewniał Paweł Olszewski. - To będą kluczowe wybory. Poziom dewastacji Polski w każdej dziedzinie, brak szacunku dla kobiet, wychodzenie z Unii Europejskiej jest nie do zaakceptowania. My prezentujemy wartości otwarte, wolnościowe i nie możemy dopuścić, by te rządy były kontynuowane.