Kandydatki Bydgoskiej Prawicy o zdrowiu i równych szansach na rynku pracy. Łukasz Schreiber w roli... konferansjera

Kandydatki Bydgoskiej Prawicy w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy. Radna PiS Grażyna Szabelska mówiła o potrzebie zwiększenia dostępu do usług medycznych dla kobiet w ramach NFZ

W piątek, 8 marca, kandydatki KWW Bydgoska Prawica zorganizowały konferencję prasową. Jej głównym tematem były: sytuacja kobiet na rynku pracy oraz kwestia dostępu do usług medycznych.

Wraz z kandydatkami w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy pojawił się Łukasz Schreiber - poseł PiS i kandydat Bydgoskiej Prawicy na prezydenta miasta. Tym razem, jak zaznaczył na samym wstępie, występuje w roli konferansjera. Głos miały kobiety.

Zdrowie i dostęp do terapii

Radna PiS Grażyna Szabelska wyraziła na wstępie solidarność z kobietami, które padły ofiarami przemocy. Następnie przeszła do tematu zdrowia - poruszyła kwestię dostępu do fizjoterapii uroginekologicznej. Radna odczytała apel do minister zdrowia w tej sprawie. - W tym symbolicznym dniu pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia lepszego wsparcia i opieki uroginekologicznej kobietom. Urologiczne i ginekologiczne problemy zdrowotne mają istotny wpływ na jakość życia i samopoczucie kobiet. Dlatego bardzo ważne jest, by zapewnić im bezpłatny dostęp do wysokiej jakości opieki w tych obszarach. Problemy uroginekologiczne są powszechne, a jednocześnie często pomijane. A fizjoterpaia uroginekologiczna stanowi białą plamę w systemie usług medycznych w ramach NFZ - Grażyna Szabelska, radna PiS

Jak dodała Szabelska, Bydgoska Prawica będzie zabiegać też o to, by również miasto mogło uruchomić program, który taką terapię włączy w swoje działania. - Miasto, choć nie dysponuje dużym funduszem na problemy zdrowotne, to pewne programy zdrowotne istnieją i są przez miasto wdrażane. Będziemy o to zabiegać jako radne - stwierdziła. Radna PiS Bernadeta Michałek zwróciła się do kobiet, które muszą walczyć o zdrowie. - Zgromadziłyśmy się tutaj, aby podkreślić niezwykłą siłę kobiet stojących w obliczu walki w procesie powrotu do zdrowia. Ich determinacja i odwaga są inspiracją dla nas wszystkich. Zwiększenie dostępu do refundowanych świadczeń dla kobiet leczących się to krok do zapewnienia nam nie tylko komfortu podczas trudnego okresu walki z chorobą, ale także podniesienia jakości życia i poczucia godności.

Kobiety na rynku pracy

Drugim tematem poruszonym podczas konferencji była sytuacja kobiet na rynku pracy. Katarzyna Małecka, kandydatka Bydgoskiej Prawicy w wyborach do Rady Miasta, poruszyła temat równości w sprawach zawodowych. Zwracała uwagę na potrzebę wyrównywania wynagrodzenia mężczyzn i kobiet pracujących na tych samych stanowiskach. Mówiła też o problemie jakim dla kobiet stanowi powrót do pracy po urodzeniu dziecka. - Czasami zdarza się, że zostają zdegradowane, na przykład dlatego, że "wypadły z obiegu" - stwierdziła.

- To kolejna konferencja, w której pokazujemy siłę, odwagę i aktywność naszych kobiet. To nie jest tak, że tylko 8 marca będziemy o tym pamiętali. Chcielibyśmy, by Dzień Kobiet trwał przez cały rok. To jest cel bydgoskiej prawicy - stwierdził Łukasz Schreiber. Przypomniał, że w Polsce udało się zmniejszyć lukę płacową, która obecnie jest jedną z najniższych w UE. - To jest jakiś sukces, o którym warto żebyśmy pamiętali. Oczywiście, ona ciągle występuje - Schreiber zadeklarował, że jeśli wygra wybory podejmie starania, by tę lukę niwelować także w Bydgoszczy. Przedstawił też propozycję ułatwienia pracy kobietom, które wychowują dzieci. - Kobiety mają problem z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Panie, które wychowują dzieci do okresu zakończenia szkoły podstawowej, powinny mieć możliwość pracy zdalnej przez jeden dzień w tygodniu, w wybranym dniu - zaproponował Schreiber. Zaznaczył, że rozwiązaniem objęci zostaliby również mężczyźni wychowujący dzieci.

- To stwarza szansę na szybszy powrót na rynek pracy. Oczywiście będziemy mogli to wprowadzić w bydgoskim urzędzie, w spółkach miejskich, będziemy zachęcać do tego bydgoskich przedsiębiorców. Ale zobowiązuję się też, by w ciągu 100 dni przygotować projekt ustawy i zebrać odpowiednią liczbę podpisów parlamentarzystów, by taki projekt mógł być rozpatrywany w Sejmie - zadeklarował poseł z Bydgoszczy. - Oczywiście nikogo nie zamierzamy uszczęśliwiać na siłę. To jest decyzja, którą będzie można podjąć. Myślę, że to jest docenienie potencjału, który mamy wśród kobiet. Tutaj w Bydgoszczy chyba nikogo do tego nie trzeba przekonywać, przecież Bydgoszcz jest kobietą - Łukasz Schreiber.

