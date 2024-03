Kandydaci PiS-u i Bydgoskiej Prawicy mają poparcie represjonowanych w PRL

- W ogóle nie zajmujemy się polityką, nie jesteśmy politykami. Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym osoby, które walczyły o wolną Polskę, o to, by prasa była wolna, a nie zniewolona, jak jest obecnie - mówi Jan Raczycki, prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" w Bydgoszczy.

Działacze tego zrzeszenia zorganizowali konferencję prasową, na której wyjaśnili, dlaczego kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Bydgoskiej Prawicy, mogą liczyć na ich poparcie.

- Walczyliśmy o Polskę wolną i chrześcijańską, o naszą tradycję, która liczy już 1050 lat. To, co teraz widzimy, co czyni Unia Europejska, co zamierza; że chce zlikwidować niepodległe kraje, a wprowadzić tzw. stany zjednoczone Europy. My nie chcemy być landem - mówi szef "Przymierza".

- Wiadomo - dodaje Jan Raczycki - jakie interesy reprezentuje Donald Tusk, niemieckie interesy. Ludzie nieświadomi, w większości młodzi ludzie poddali się narracji antypisowskiej. Głosowali na Trzecią Drogę, dobrze, niech będzie, mamy wolność, demokrację, ale co się okazało? Trzecia Droga to niestety trzecia noga... PO.