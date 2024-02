Julia Kamińska i inne "BrzydUle" - tak wyglądają bohaterki bohaterki serialu "BrzydUla" z całego świata

Serial "Brzydula" robi furorę na całym świecie

"BrzydUla" - najpierw była w Kolumbii

Tak wyglądają serialowe "BrzydUle

To pierwotna wersja wszystkich innych "Brzydul". W główną rolę Betty wcieliła się Ana Maria Orozco, jej ukochanego i szefa, Armando, zagrał Jorge Enrique Abello. Serial był emitowany w latach 1999–2001 powstało 169 odcinków. Potem powstała także kontynuacja ("Ecomoda"), w której można było oglądać dalsze losy bohaterów.

