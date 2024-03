Jaki rodzaj miodu na co pomaga? Będą zmiany w handlu miodem - od kwietnia łatwiej kupisz miód do swojej diety

Zapewne wszyscy wiedzą, że różnego rodzaju miody mają różne właściwości, przez co pomagają na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. Dzięki nowym przepisom, które już wkrótce wejdą w życie, kupujący będą mieli ułatwione zadanie, jeśli chodzi o nabycie pożądanego miodu - na etykietach mają pojawić się konkretne informacje. W galerii zdjęć znajdziesz informacje na temat, jak różnego rodzaju miody wpływają na organizm, a poniżej więcej informacji na temat nadchodzących zmian w przepisach.

Nadchodzące miesiące przyniosą kilka istotnych zmian w regulacjach obowiązujących polskich producentów i sprzedawców miodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 18 kwietnia 2024 r. z opakowań znikną ogólne sformułowania używane do tej pory do określania miejsca pochodzenia surowca, czyli „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”, „mieszanka miodów pochodzących z UE” lub „mieszanka miodów niepochodzących z UE”. Zostaną one zastąpione obowiązkowym oznaczeniem kraju lub krajów, w których miód został zebrany.

Będą zmiany w przepisach dot. produkcji i sprzedaży miodu

W najbliższym czasie zmienią się przepisy dotyczące znakowania miodów. Nowe regulacje obowiązujące polskich producentów i sprzedawców miodu zaczną obowiązywać w kwietniu 2024 r. Od tego miesiąca nie będzie możliwe umieszczanie na etykietach miodów informacji ogólnych, które dotyczą pochodzenia i pozyskiwania miodu. To oznacza, że zarówno producenci, jak i sprzedawcy będą zobowiązani do podawania oznaczenia kraju, z którego pochodzi zebrany miód i wskazania, jaki miód znajduje się w opakowaniu. Konsumenci będą mogli łatwiej kupić pożądany miód. To koniec z takimi sformułowaniami na etykietach, jak "mieszkanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej" czy też oględnych informacji, że "miód pochodzi z kraju spoza UE". Dzięki nowemu rozporządzeniu zwiększy się również świadomość konsumentów, którzy będą mogli wybrać taki miód, który ich interesuje lub który stosują dla poprawy zdrowia. Warto pamiętać, że różnego rodzaju miody stosowane są na różne dolegliwości.

Tak nie stosuj miodu

Pamiętaj, że jeśli chcesz stosować miód prozdrowotnie, nie należy dodawać go do napojów o temperaturze powyżej ok. 40 stopni Celsjusza, ponieważ substancje o dobroczynnym działaniu zawarte w miodzie nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Czy wiesz, że mimo swoich właściwości leczniczych, miód nie służy każdemu? Kto nie powinien jeść miodu i co dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy go codziennie? Zajrzyj do galerii artykułu i sprawdź!

O tym warto pamiętać: Krystalizacja miodu nie wpływa na jego skład chemiczny, a aktywność enzymów bakteriobójczych nie ulega zmianie. Teza, że miód płynny ma więcej leczniczych właściwości od skrystalizowanego, nie jest prawdą!

