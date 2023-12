Holownik "Certa" nie dopłynął do Bydgoszczy. Co się stało? Sprawdziliśmy

Zabytkowa "Certa" powstała w 1897 r. w stoczni Bromberg Gesellschaft, należącej później do Lloyda Bydgoskiego. Była jedną z pierwszych jednostek z własnym napędem, zbudowanych dla niemieckiego armatora w tej stoczni. W 1968 roku statek stał się bohaterem jednego z odcinków serialu "Czterej pancerni i pies". W 2004 roku został sprzedany i trafił do Berlina.

Zabytkowa "Certa". Kiedy przypłynie do Bydgoszczy?

- W piątek, 15 grudnia, miał miejsce odbiór śluzy w Nakle, która była w remoncie. Potrwa to jednak kilka dni, bo konieczna jest zgoda na używanie śluzy (a tę mogą wydać jedynie Wody Polskie - dop. aut.) - mówi Adam Gajewski, kierownik sekcji dziedzictwa lokalnego Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara" Miejskiego Centrum Kultury, które będzie opiekowało się statkiem. - Naprawy wymaga też brama Śluzy "Czyżkówko".

Historyczna bydgoska jednostka. Jakie były jej dzieje?

W latach 1897-1941 portem macierzystym statku był Berlin-Charlottenburg. W 1941 roku jednostkę sprowadzono do Gdańska, a jesienią 1942 roku trafiła do Bydgoszczy, do firmy Berndt&Schulz. W 1945 roku statek zatonął, porzucony przez załogę. Po wydobyciu został odbudowany w Bydgoszczy i przemianowany na "Czerwińsk". W 1952 r. statek przebudowano. Stocznię opuścił w 1954 roku jako "Certa". Na początku bieżącego roku bydgoscy wodniacy apelowali o pomoc w uratowaniu zabytkowego holownika. Ideę poparło środowisko wodniaków i pasjonatów zabytków żeglugi śródlądowej. Pozytywnie odpowiedziało także miasto, gwarantując fundusze w wysokości około 25 tys. zł na zakup i transport jednostki.