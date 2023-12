Bydgoska Jadłodzielnia WSG otwiera się w nowym miejscu. Teraz będzie działać przy bazylice

Podstawowym założeniem jadłodzielni jest idea ograniczenia marnowania żywności i dzielenia się nią. To miejsce, w którym każdy może podzielić się jedzeniem z każdym - bez względu na status. Jak podkreślają koordynatorzy projektu, nie chodzi o to, żeby kupować dodatkowe produkty i przynosić je na półki, ale o to, żeby trafiała tu jedynie żywność "nadprogramowa". Potrawy, które zrobiliśmy w za dużej ilości, które w innych okolicznościach trafiłyby pewnie do śmietnika.