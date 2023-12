W Bydgoszczy działa genowy bank nasion roślin. W razie katastrofy to one umożliwią nam przetrwanie

Przechowalnia krótkoterminowa prowadzona jest w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy od początku lat 70., kiedy to rozpoczęto gromadzenie i ocenę zasobów genowych traw. Wcześniej Ogród podległy był bydgoskiemu oddziałowi Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin i mieścił się przy ul. Niemcewicza, skąd pod koniec lat 70 został przeniesiony na ul. Jeździecką 5.

Jak opowiada nam dr Bartosz Tomaszewski z Ogrodu Botanicznego KCRZG IHAR-PIB w Bydgoszczy, w bydgoskiej przechowalni krótkoterminowej nasiona przechowywane są w temperaturze 6-8 st. C i mogą przetrwać, w zależności od gatunku, 5-15 lat. Przechowalnie średnio- i długoterminowa znajdują się w Centralnym Banku Genów w Radzikowie i różnią się od siebie temperaturą przechowywania nasion (to kolejno: 0 st. C oraz -18 st. C). Co ciekawe, w tej ostatniej nasiona mogą przetrwać nawet do kilkuset lat. Zasoby te są monitorowane i odnawiane, a nasiona pozyskuje się podczas ekspedycji na terenie całego kraju.