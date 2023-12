Finał akcji "Pomóżmy Świętemu Mikołajowi". Świąteczne paczki trafiły do potrzebujących [zdjęcia]

- Cenimy sobie ogromnie tę pomoc, bo bez wsparcia sponsorów nie udałoby się obdarować tak dużej liczby potrzebujących - zaznacza Adam Jaworski.

W czasie finału podczas przekazania świątecznych paczek nie zabrakło chwil wzruszeń.

- Część osób kompletnie nie spodziewała się, że 3 grudnia zawita do nich Święty Mikołaj z prezentami - mówi Adam Jaworski. - Byli zaskoczeni i szczęśliwi, że ktoś o nich pamiętał. Najważniejsze, że na ich twarzach pojawił się uśmiech. I o to właśnie chodzi w tej akcji. Świąteczna paczka nie musi być okazała, zależy nam przede wszystkim na tym, by zauważyć drugiego człowieka.