Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w terminie głównym odbył się 14-16 maja. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w tym terminie, pisali go 10-12 czerwca. Tradycyjnie uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zdawali egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (większość z języka angielskiego).

We wtorek (14 maja) rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Potrwa trzy dni. W SP nr 32 w Bydgoszczy przystąpiło do niego 63 uczniów. Na początek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego.

W całym województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w sesji głównej - w maju 2024 r. - ponad 11,4 tys. uczniów, w tym ok. 420 obywateli Ukrainy. W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz zdawało go 1697 uczniów.

W SP nr 63 na bydgoskim Szwederowie przystąpiło do niego 85 ósmoklasistów z czterech klas VIII, w tym 19 uczniów z Ukrainy.