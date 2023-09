Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 - przerwy, ferie, egzaminy [terminarz roku szkolnego]

Dlaczego w 2023 r, uczniowie idą do szkół 4, a nie 1 września?

Termin rozpoczęcia roku szkolnego określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji, które mówi: "zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września". To rozporządzenie określa jednocześnie datę końca roku szkolnego, a w 2024 r. będzie to 21 czerwca.

Dni wolne w szkołach w roku szkolnym 2023/2024

Większość dni, w których nie obywa się nauka, to dni wolne wynikające z przypadających świąt oraz ferii zimowych. Są jeszcze dni wolne, które ustala dyrektor szkoły - i te są różne dla różnych szkół. Dyrektor placówki edukacyjnej wyznacza je do 30 września. W podstawówkach takich dni wolnych od nauki może być maksymalnie 8, w liceach ogólnokształcących i technikach 10, a w szkołach branżowych 1 stopnia - 6. Najczęściej "dyrektorskie" dni wolne to dni ważnych egzaminów szkolnych.