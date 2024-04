Długa lista złych zachowań gości LPKiW "Myślęcinek". Rzucanie butelkami w ptaki, złe parkowanie...

– Apelujemy, by każdy, kto widzi takie sytuacje, wzywał policję lub straż miejską . My mamy w punktach monitoring, który ułatwi identyfikację sprawców organom ścigania. Razem możemy więcej, a dzikie zwierzęta, szczególnie w tak rozległym parku, mają prawo żyć sobie spokojnie. Pomóżmy im! – dodano.

– Czasami już nie wiemy, gdzie jest granica nikczemności, bezduszności i po prostu głupoty. Gdy myślimy, że wszystko już widzieliśmy, pojawiają się nowi mądrzy inaczej. Rzucanie w ptaki butelkami, kamieniami i innymi przedmiotami to zachowanie, którego nie można akceptować – czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” na początku kwietnia.

Do opisywanego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w okolicy polany grillowej. Na szczęście był to jednorazowy przypadek . Gdy jedni goście zachowywali się nieodpowiednio, inni postanowili zareagować i zgłosili sprawę pracownikom parku oraz służbom. Niestety sprawcy uniknęli kary, szybko oddalając się z miejsca zdarzenia.

– Na to są paragrafy w prawie. Jeśli ktoś widzi podobne zachowania, powinien od razu zgłaszać to na policję czy straż miejską. Nie wiem, co miały w głowie te osoby, ale skoro ktoś rzucał butelkami w ptaki, można uznać, że miał zamiar je okaleczyć lub uśmiercić – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Dawid Kilon, ornitolog i przyrodnik z Bydgoszczy.

– Druga sprawa to puszczanie luzem psów na terenie parku. Nie wolno tego robić. Właściciele zabierają pupili na spacer. Wypuszczają psy, które atakują ptaki – dodaje. Zwraca uwagę, że przy pętli tramwajowej znajduje się wybieg dla czworonogów, gdzie mogą się one „wyszaleć”. – Ze względu na to, że Myślęcinek jest parkiem o dużym bogactwie przyrodniczym, wypadałoby psa trzymać na smyczy. Zdarzały się przypadki, gdy atakowały one ptaki wodne. Kilka lat temu jeden łabędź zginął w ten sposób – przypomina Dawid Kilon.