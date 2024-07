Czworonogi z bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt potrzebują baseników, by w upały mogły się ochłodzić

- Z tego większość, bo 169 to psy - mówi Karina Marecik, opiekun zwierząt w bydgoskim schronisku. - Baseniki plastikowe, które mieliśmy w ubiegłym roku zużywają się, bo psy je podgryzają, dlatego wzorem ubiegłego roku, apelujemy do mieszkańców o przekazanie, nam kolejnych, by zwierzęta mogły się w nich ochłodzić.

W schronisku każdy psi basenik jest obecnie na wagę złota

Przydałyby się też duże parasole z podstawę, by zwierzęta miały więcej cienia

- Co ważne, odzew już jest. Jesteśmy za to wdzięczni mieszkańcom - mówi Izabella Szolginia. - Takie baseniki to wydatek od 60 do 100 zł. Nawet, jeśli więcej ich do nas trafi, to z pewnością się nie zmarnują. Wykorzystamy je latem za rok. Przydałyby się nam też tzw. żagle zacieniające oraz duże parasole z podstawą, by można je ustawić na terenie schroniska. Dzięki temu zyskamy więcej miejsc zacienionych i nasi podopieczni będą mogli tu odpoczywać.