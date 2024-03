Coraz mniej postojów taksówek w Bydgoszczy. Mają powstawać miejsca parkingowe

Zdaniem ZDMiKP w ostatnim czasie coraz więcej osób zgłaszało, że wiele postojów taxi jest nieużywana i stoi pusta. - To niewątpliwie efekty zmian w branży taksówkarskiej, w której większość taksówek zamawiana jest teraz poprzez aplikacje - stwierdza Okoński. - Miejsca postojowe zarezerwowane dla taksówek stoją więc często puste, co budzi niezadowolenie mieszkańców, dla których brakuje miejsc parkingowych na osiedlach.

- Na terenie Bydgoszczy muszą być zachowane miejsca postojowe do przewozu osób - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarzadu Dróg Miejskiech i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Postoje taxi są więc zlokalizowane w różnych częściach miasta i zajmują od 3 do 7 miejsc postojowych.

Kontrola drogowców

62 postoje taksówek

Miasto na razie nie podjęło żadnych działań mających ograniczyć liczbę postojów dla taksówek. W Bydgoszczy są aż sześćdziesiąt dwa takie miejsca. To m.in. Wzgórze Wolności, Przy Zamczysku, Rekinowa, Markwarta, Jana Kazimierza. Nocny czasowy postój jest na ul. Pod Blankami i Podwale.

- Teraz mało kto stoi na parkingach dla taksówek - mówi zaprzyjaźniony kierowca takiego auta. - Zdecydowana część kursów odbywa się na zlecenie centrali. Mamy aplikacje, widzimy zlecenia, kto jest najbliżej klienta, to jedzie. Chodzi o to też, żeby nie brać zleceń, które narażają nas na koszty, nie pojadę na przykład z Fordonu na kurs do Śródmieścia. Będę musiał do tego dopłacić.