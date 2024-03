Co dalej z "kopciuchami" w Bydgoszczy? Brakuje kompleksowych rozwiązań

Zgodnie z przyjętą w 2019 uchwałą antysmogową dla Kujaw i Pomorza, 1 stycznia 2024 wszedł w życie zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych. Zarząd województwa rozważał początkowo wydłużenie terminu do roku 2029, co wynikało z oceny sytuacji – w całym regionie funkcjonuje wciąż 127 tysięcy takich pieców. W wyniku konsultacji społecznych, podczas których padły argumenty dotyczące zdrowia publicznego – podjął decyzję o odłożeniu ewentualnej nowelizacji uchwały antysmogowej do czasu wypracowania "porozumienia społecznego".

Kto ma płacić za wymianę kopciucha?

- Trzy miesiące czekam na podpis inspektora ROM2, chcę we własnym zakresie założyć ogrzewanie gazowe. Mam zgodę gazowni i kominiarza, gotowy projekt budowlany. Firmy na wykonanie dogadane, czekamy na ten jeden podpis - pisze jeden z użytkowników Facebooka. "Palić w piecu, nie przyjmować mandatów a Straż Miejską odsyłać do prezesa ADM" - to inny głos. - "To jest tak samo jakbyś miał wynająć samochód np. wynajmujący zabezpiecza że ten samochód jest sprawny technicznie ma przegląd i ważne OC. Ty płacisz za wynajem tylko".

Problem polega na tym, że zgodnie z prawem to najemca mieszkania odpowiada za źródło ciepła, a nie właściciel budynku. Ten przepis budzi kontrowersje.