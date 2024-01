Ciemności przy zakładach przemysłowych na Osowej Górze w Bydgoszczy. Mieszkańcy apelują o oświetlenie

Do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego pismo w tej sprawie wysłał Radosław Ginther, przewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra. – W związku z apelem części pracodawców i pracowników z przemysłowej części Osowej Góry zwracamy się do Pana Prezydenta o oświetlenie ulicy Ołowianej. Swoją prośbę motywujemy tym, że w związku z brakiem wielu kursów linii nr 77, pracownicy wielokrotnie przyjeżdżają na Osową Górę autobusem linii nr 61. Po dotarciu na osiedle udają się z z przystanku Grunwaldzka/Kolbego do swoich miejsc pracy – czytamy w liście.

Jak tłumaczy, pracownicy wieczorami i nad ranem pokonują ul. Ołowianą w ciemnościach, poruszając się jezdnią, bo brakuje tam chodnika. Przechodzą obok aut osobowych i wielu ciężarowych, które dowożą towar do licznych pobliskich zakładów przemysłowych. – Dlatego dla bezpieczeństwa pieszych idących wyżej wymienioną ulicą prosimy o jak najszybsze zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Ołowianej – pisze.