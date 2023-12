Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [1.01.2024]

Na początek artykułu ważna uwaga. Jego zadaniem jest jedynie zwiększenie świadomości dotyczącej tzw. cichego (przechodzonego) zawału serca. Z pewnością nie zastąpi on jednak fachowej porady medycznej. Jeśli podejrzewasz, że z Twoim sercem dzieje się coś niedobrego - skontaktuj się z lekarzem. Jeśli odczuwasz dolegliwości charakterystyczne dla zawału serca - natychmiast wezwij pomoc medyczną.

Zawał serca najczęściej kojarzymy z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia. Charakterystyczne objawy zawału serca to mocny ból w klatce piersiowej (piekący, dławiący, rozpierający, promieniujący do szyi, żuchwy, lewej kończyny górnej, a także na brzuch i plecy). Innymi objawami zawału serca, które wielu z nas uznałoby za charakterystyczne, to również duszność oraz omdlenie.